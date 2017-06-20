Житель Омской области выводил из строя сигнализации в детсадах и школах
Мастер устанавливал в оборудование резисторы сопротивления, создавая видимость его работы.
Мастер устанавливал в оборудование резисторы сопротивления, создавая видимость его работы.
В Одесском районе пойдёт под суд 49-летний мастер Владимир Майстришин. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (в том числе предназначенных для детей до шести лет).
Майстришин работал в организации, которая занимается оборудованием
Как сообщает региональная прокуратура, свою вину Майстришин признал частично. Ему грозит до шести лет лишения свободы.