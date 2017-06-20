Житель Омской области выводил из строя сигнализации в детсадах и школах

В Одесском районе пойдёт под суд 49-летний мастер Владимир Майстришин. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (в том числе предназначенных для детей до шести лет).

Майстришин работал в организации, которая занимается оборудованием охранно-пожарной сигнализации в детских образовательных учреждениях. По данным омского следственного комитета, с 1 июня 2016 года по 28 февраля 2017 года Майстришин намеренно установил в оборудование сигнализации трёх школ и одного детского сада резисторы сопротивления. Это создавало видимость работы сигнализации, хотя на самом деле она не действовала. Если бы в этих учреждениях возник пожар, то дети и педагоги могли бы пострадать или погибнуть.

Как сообщает региональная прокуратура, свою вину Майстришин признал частично. Ему грозит до шести лет лишения свободы.