Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Светская хроника: наряд бизнес-леди поразил гостей вечеринки
Родившийся в лайнере ребенок получил пожизненное право на бесплатные полеты
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: возлюбленный Калашниковой подарил квартиру за 40 миллионов
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Меркель поддержала демарш против решения США по РФ
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12Акции протеста 12 июня
10:22 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области выводил из строя сигнализации в детсадах и школах

Мастер устанавливал в оборудование резисторы сопротивления, создавая видимость его работы.

В Одесском районе пойдёт под суд 49-летний мастер Владимир Майстришин. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (в том числе предназначенных для детей до шести лет).

Майстришин работал в организации, которая занимается оборудованием охранно-пожарной сигнализации в детских образовательных учреждениях. По данным омского следственного комитета, с 1 июня 2016 года по 28 февраля 2017 года Майстришин намеренно установил в оборудование сигнализации трёх школ и одного детского сада резисторы сопротивления. Это создавало видимость работы сигнализации, хотя на самом деле она не действовала. Если бы в этих учреждениях возник пожар, то дети и педагоги могли бы пострадать или погибнуть.

Как сообщает региональная прокуратура, свою вину Майстришин признал частично. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Драйверами роста Омской экономики остаются алкогольные компании и нефтепереработка
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Водолазы начали поиск детей, перевернувшихся в лодке в Карелии
Кабмин уточнил виды финансируемых бюджетом работ при капремонте
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Мутко о Кубке конфедераций: Только слова благодарности мы слышим
СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития отношений между РФ и США
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь