Мужчина, нападавший на женщин на улице, задержан полицией

Первый случай был зарегистрирован в конце мая, когда в полицию обратилась женщина 42 лет, сообщив, что грабитель отобрал у нее сумку, когда она вошла в лифт. По словам потерпевшей, в сумке был мобильный телефон, банковские карты, бумажник с деньгами и другие ценные вещи. Еще одна жертва в возрасте всего 16 лет, также была атакована в лифте, ее ударили по голове и отобрали мобильный телефон стоимостью 7000 леев. Третьей жертвой стала 23-летняя девушка: когда она вошла в подъезд, на нее неожиданно напали, и она лишилась сумки.

В ходе специальных следственных действий жертвы узнали грабителя по физическому облику и одежде, которая была на нем во время нападения. Позже эта одежда была найдена у него дома и изъята в соответствии с процедурой. Жертвы утверждают, что во время нападения мужчина говорил по-русски, хотя выяснилось, что по национальности он молдаванин.

В настоящее время он содержится под стражей, ведется следствие по фактам грабежей. В соответствии с уголовным законодательством обвиняемый может быть наказан лишением свободы на срок от пяти до семи лет.