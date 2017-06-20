Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Обнаружены тела пропавших американских моряков
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Калашникова получила в подарок квартиру за 40 миллионов - СМИ
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Меркель поддержала демарш против решения США по РФ
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12Акции протеста 12 июня
10:21 (мск), источник: Noi.md

Мужчина, нападавший на женщин на улице, задержан полицией

36-летний мужчина, уроженец села Котюжений Марь Шолданештского района, был задержан полицией по подозрению в совершении серии грабежей в лифтах и на лестницах жилых многоэтажек, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Согласно предварительной информации, он жестко нападал на женщин, отбирая у них сумки.

Читайте также
Гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом, попался на границе

Первый случай был зарегистрирован в конце мая, когда в полицию обратилась женщина 42 лет, сообщив, что грабитель отобрал у нее сумку, когда она вошла в лифт. По словам потерпевшей, в сумке был мобильный телефон, банковские карты, бумажник с деньгами и другие ценные вещи. Еще одна жертва в возрасте всего 16 лет, также была атакована в лифте, ее ударили по голове и отобрали мобильный телефон стоимостью 7000 леев. Третьей жертвой стала 23-летняя девушка: когда она вошла в подъезд, на нее неожиданно напали, и она лишилась сумки.

В ходе специальных следственных действий жертвы узнали грабителя по физическому облику и одежде, которая была на нем во время нападения. Позже эта одежда была найдена у него дома и изъята в соответствии с процедурой. Жертвы утверждают, что во время нападения мужчина говорил по-русски, хотя выяснилось, что по национальности он молдаванин.

В настоящее время он содержится под стражей, ведется следствие по фактам грабежей. В соответствии с уголовным законодательством обвиняемый может быть наказан лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сегодня в Молдове отмечают Всемирный день беженцев (ДОК)
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Водолазы начали поиск детей, перевернувшихся в лодке в Карелии
Кабмин уточнил виды финансируемых бюджетом работ при капремонте
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Мутко о Кубке конфедераций: Только слова благодарности мы слышим
СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития отношений между РФ и США
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь