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10:39 (мск), источник: Lenta.Ru

СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге

В Карелии возбуждено уголовное дело после чрезвычайного происшествия на Ладожском озере, в результате которого пропали трое подростков. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 20 июня.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Карелия

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Сейчас поиск несовершеннолетних продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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По данным следствия, днем 19 июня пятеро подростков приехали из города Сортавала в поселок Импилахти республики Карелия. Там один из них взял у своей родственницы алюминиевую лодку типа «Казанка» с мотором. Компания отправилась на прогулку по акватории залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов. Во время плавания лодка опрокинулась и находившиеся в ней подростки оказались в воде. Двоим из них удалось спастись.

Ранее 20 июня МЧС сообщило о привлечении к спасательным работам водолазов. Также в поисковых мероприятиях участвуют два вертолета Ми-8. Общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет 258 человек и 55 единиц техники. Работы проводятся в предполагаемом месте опрокидывания лодки, также обследуется побережье.

Лодка, в которой находились четверо юношей и одна девушка в возрасте 15−16 лет, опрокинулась, застигнутая штормом. Двое спасшихся молодых людей рассказали, что девушка погибла на их глазах.

Комментарии
6
Зоя Хрюкан
Т.е. информация о том ,что люди сами приехали , сами взяли лодку , сами поплыли и сами утонули привела вас к мысли , что во все виноваты власти Карелии ?)))) Слышали у себя там в укропии поговорку про глаза и божью росу ? Так это про вас )))
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А Б
Прошёл ровно год с момента трагедии на Сямозере в Карелии, в которой погибли 14 детей и 1 взрослый. Очевидно, прошлогоднее трагическое происшествие ничему не научило власти Карелии. Налицо отсутствие разъяснительной работы с населением, недостаточная активность в вопросах пропаганды мер безопасности на воде со стороны МЧС, которое в этом случае тоже несёт ответственность за очередное происшествие.
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Андрей Плаксин
Всегда одно и то же решение: возбудили уголовное дело после трагедии. Покараем и будем карать. А что сделали, чтобы больше не повторилось?
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08:57 (мск)© Ньюстюб
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