СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Сейчас поиск несовершеннолетних продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, днем 19 июня пятеро подростков приехали из города Сортавала в поселок Импилахти республики Карелия. Там один из них взял у своей родственницы алюминиевую лодку типа «Казанка» с мотором. Компания отправилась на прогулку по акватории залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов. Во время плавания лодка опрокинулась и находившиеся в ней подростки оказались в воде. Двоим из них удалось спастись.

Ранее 20 июня МЧС сообщило о привлечении к спасательным работам водолазов. Также в поисковых мероприятиях участвуют два вертолета Ми-8. Общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет 258 человек и 55 единиц техники. Работы проводятся в предполагаемом месте опрокидывания лодки, также обследуется побережье.

Лодка, в которой находились четверо юношей и одна девушка в возрасте 15−16 лет, опрокинулась, застигнутая штормом. Двое спасшихся молодых людей рассказали, что девушка погибла на их глазах.