В Советском районе Волгограда установили карантин по бешенству

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в зону изоляции попали дома № 75, 77, 79 на улице Комарова, № 53, 55, 64, 66, 68 на улице Владимирской, № 60, 64 на улице Янки Купалы и № 56 на улице Научной.

Жильцам домов на время запрещено вывозить кошек и собак за пределы микрорайона. Кроме того, в течение двух месяцев на территории жилого массива нельзя проводить выставок домашних животных и торговать ими.