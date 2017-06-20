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11:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Советском районе Волгограда установили карантин по бешенству

Карантин по бешенству установили в Советском районе Волгограда на два месяца из-за обнаружения неизлечимой болезни у животного.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в зону изоляции попали дома № 75, 77, 79 на улице Комарова, № 53, 55, 64, 66, 68 на улице Владимирской, № 60, 64 на улице Янки Купалы и № 56 на улице Научной.

Жильцам домов на время запрещено вывозить кошек и собак за пределы микрорайона. Кроме того, в течение двух месяцев на территории жилого массива нельзя проводить выставок домашних животных и торговать ими.

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