Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Что дарить врачам: главные правила
В России подешевели частные дома
5 болезней из песочницы
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
США «всполошились» после полета гиперзвуковой ракеты РФ – СМИ
На Украине есть крупнейшие базы боевиков – эксперт
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
11:43 (мск), источник: ТАСС

Пожар на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве потушен

В результате инцидента пострадавших нет.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в неэксплуатируемом здании бывшего завода ЗИЛ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в столичном управлении ГУ МЧС РФ.

«В неэксплуатируемом здании происходило загорание мусора на площади 20 кв. метров. Возгорание полностью ликвидировано в 11:01 мск, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возгорании на четвертом этаже выселенного административного здания на Автозаводской улице, дом 23, строение 15.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Прямая линия" президента привлекла внимание максимального за 10 лет числа россиян
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Кубок конфедераций: у игр с Португалией и Мексикой длинный след О том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь