В Братске СКР проводит проверку по факту избиения на рынке школьника

В Братске СКР начал доследственную проверку по факту избиения 12-летнего школьника на местном рынке, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 15 июня. В полицию продавец рынка сообщил, что двое несовершеннолетних с прилавка похитили два ножа, стоимость которых 400 рублей. Следователям СКР стало известно, что торговец задержал одного из подростков и позже в контейнере нанес побои ему.

Факт избиения проверяется. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.