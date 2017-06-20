В Братске СКР проводит проверку по факту избиения на рынке школьника
Подростка мог избить один из продавцов.
Подростка мог избить один из продавцов.
В Братске СКР начал доследственную проверку по факту избиения 12-летнего школьника на местном рынке, сообщает
Инцидент произошел 15 июня. В полицию продавец рынка сообщил, что двое несовершеннолетних с прилавка похитили два ножа, стоимость которых 400 рублей. Следователям СКР стало известно, что торговец задержал одного из подростков и позже в контейнере нанес побои ему.
Факт избиения проверяется. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.