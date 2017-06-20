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11:44 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Братске СКР проводит проверку по факту избиения на рынке школьника

Подростка мог избить один из продавцов.

В Братске СКР начал доследственную проверку по факту избиения 12-летнего школьника на местном рынке, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 15 июня. В полицию продавец рынка сообщил, что двое несовершеннолетних с прилавка похитили два ножа, стоимость которых 400 рублей. Следователям СКР стало известно, что торговец задержал одного из подростков и позже в контейнере нанес побои ему.

Факт избиения проверяется. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

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