В Киеве произошел пожар на территории киностудии им. Довженко
На площади 60 кв. м горел мусор, спасатели потушили пожар за полчаса.
На площади 60 кв. м горел мусор, спасатели потушили пожар за полчаса.
В Киеве 20 июня около 4 часов утра произошел пожар на проспекте Победы, 44. Об этом сообщает
«По прибытию на место вызова пожарных стало известно, что занялся мусор и бытовые вещи (деревянные поддоны) на площади 60 кв. м. Пожарные немедленно подали воду на тушение и уже через полчаса ликвидировали огонь», — сказано в сообщении.
На месте происшествия работал 1 пожарный автомобиль и 5 человек личного состава. Никто во время пожара не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Пользователь Facebook Alina Terner опубликовала на своей странице видео с комментарием: «Пожар на киностудии Довженка».
Напомним, ночью на станции скоростного трамвая «Ромена Роллана» в Киеве, которая расположена между станциями «Кольцевая дорога» и «Гната Юры», произошел пожар.