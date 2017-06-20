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11:45 (мск), источник: 112.ua

В Киеве произошел пожар на территории киностудии им. Довженко

На площади 60 кв. м горел мусор, спасатели потушили пожар за полчаса.

В Киеве 20 июня около 4 часов утра произошел пожар на проспекте Победы, 44. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в г. Киеве.

«По прибытию на место вызова пожарных стало известно, что занялся мусор и бытовые вещи (деревянные поддоны) на площади 60 кв. м. Пожарные немедленно подали воду на тушение и уже через полчаса ликвидировали огонь», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работал 1 пожарный автомобиль и 5 человек личного состава. Никто во время пожара не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Пользователь Facebook Alina Terner опубликовала на своей странице видео с комментарием: «Пожар на киностудии Довженка».

Напомним, ночью на станции скоростного трамвая «Ромена Роллана» в Киеве, которая расположена между станциями «Кольцевая дорога» и «Гната Юры», произошел пожар.

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