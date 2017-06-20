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13:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в летевший из Стамбула в Казань самолет ударила молния

АНКАРА, 20 июня. /ТАСС/. Молния ударила в авиалайнер «Турецких авиалиний», направлявшийся из Стамбула в Казань. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

По его данным, самолет Boeing 737−800, совершавший рейс ТК-427 с 101 пассажиром на борту, вылетел из международного аэропорта Ататюрка. Вскоре после взлета в него ударила молния. Капитан судна принял решение вернуться в воздушную гавань. Однако перед посадкой в Стамбуле самолету пришлось совершить несколько кругов в небе, чтобы сбросить лишнее горючее.

Никто из пассажиров не пострадал. Они были отправлены в Казань другим рейсом авиакомпании.

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