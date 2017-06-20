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13:07 (мск), источник: БЕЛТА

Руководители «Брестэнерго» предстали перед судом по делу о взрыве на Лунинецкой ТЭЦ

20 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном суде сегодня началось рассмотрение уголовного дела по факту взрыва в августе 2014 года на строящейся Лунинецкой ТЭЦ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В качестве обвиняемых по делу проходят руководители РУП «Брестэнерго»: генеральный директор, два его заместителя, один из которых на момент ЧП находился в должности специалиста пуско-наладочных работ, а также главный инженер РУП. Должностные лица обвиняются по ч.3 ст. 425 УК (бездействие должностного лица, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, двум из них предъявлено обвинение по ч.1 ст. 427 УК (служебный подлог). В отношении четверых обвиняемых с августа 2014 года действует мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На заседании присутствуют в качестве потерпевших вдова погибшего в результате взрыва рабочего Минской ТЭЦ, которая проживает в Пуховичском районе, и получивший травмы в момент аварии работник Лунинецкой ТЭЦ. Еще один потерпевший — житель Украины — на процесс не явился. Вопрос о явке свидетеля будет решаться в ходе судебного следствия.

В Брестском областном суде начинаются слушания по делу о взрыве на Лунинецкой ТЭЦФигурантами громкого уголовного дела являются четверо должностных лиц РУП «Брестэнерго».

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Судебное слушание по делу началось с оглашения обвинения. Старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый, в частности, сообщил, что в 2014 году в Лунинце осуществлялся значимый инвестиционный проект — строительство ТЭЦ на местных видах топлива. В августе был намечен ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса объекта. Персональную ответственность за это несли в том числе генеральный директор «Брестэнерго» и его заместитель по капитальному строительству. Однако, по мнению гособвинения, должного контроля за качеством выполнения пуско-наладочных работ должностные лица не осуществляли. Более того, когда 25 августа на объекте произошел микровзрыв, они не выяснили причины ЧП и дали указание продолжить пуско-наладочные работы. В итоге 26 августа на строящейся ТЭЦ произошел взрыв котла, в результате чего один рабочий погиб, а двое получили телесные повреждения. Причиненный материальный ущерб оценен в Br21,6 млрд (неденоминированных).

«Обвиняемые, имея специальное образование и многолетний опыт работы в области энергетики и промышленной безопасности, в нарушение закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, давали распоряжение в августе 2014 года неоднократно растапливать котел в ручном режиме. При этом они достоверно знали, что агрегат не был оборудован в соответствии с проектом средствами автоматизации и технологическими защитами, у него было неисправно запально-защитное устройство», — озвучил суть обвинения Геннадий Бурый. Он квалифицировал действия должностных лиц как «умышленное бездействие, повлекшее тяжкие последствия».

Во время судебного следствия стало известно, что ввиду истечения срока давности по обвинению заместителя генерального директора и заместителя главного инженера по ч.1 ст. 427 УК (служебный подлог) дело в отношении них может быть прекращено. Однако обвиняемые не согласились с прекращением дела по нереабилитирующей их статье, поскольку не считают себя виновными в совершении данного преступления.

Во второй половине дня на судебном заседании планируется приступить к допросу обвиняемых.

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