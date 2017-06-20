Обвинение требует для бизнесмена Полонского восемь лет колонии

Статья УК РФ о мошенничестве, которую вменяют известному в прошлом коммерсанту, предполагает до 10 лет заключения.
Полонский в прениях участия не принимает, его судья Евгений Найденов удалил со слушаний за нарушение дисциплины. Предприниматель будет доставлен в суд только на последнее слово.
Полонский обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера».
В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала предпринимателя вменяемым.
Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, «у кого нет миллиарда» — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.