Обвинение требует для бизнесмена Полонского восемь лет колонии

Источник: РИА Новости

Статья УК РФ о мошенничестве, которую вменяют известному в прошлом коммерсанту, предполагает до 10 лет заключения. Полонский в прениях участия не принимает, его судья Евгений Найденов удалил со слушаний за нарушение дисциплины. Предприниматель будет доставлен в суд только на последнее слово.

Полонский обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера».