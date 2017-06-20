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13:11 (мск), источник: РИА Новости

Обвинение требует для бизнесмена Полонского восемь лет колонии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Прокурор во вторник потребовал приговорить к 8 годам колонии со штрафом 900 тысяч рублей бизнесмена Сергея Полонского по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Источник: РИА Новости

Статья УК РФ о мошенничестве, которую вменяют известному в прошлом коммерсанту, предполагает до 10 лет заключения.

Полонский в прениях участия не принимает, его судья Евгений Найденов удалил со слушаний за нарушение дисциплины. Предприниматель будет доставлен в суд только на последнее слово.

Полонский обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера».

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала предпринимателя вменяемым.

Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, «у кого нет миллиарда» — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.

Комментарии
2
А Б
Полонский наглядно воплотил принцип, известный уже давно из детской классики: "Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки".
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Андрей Плаксин
За украденных 2,6млрд.руб. всего 900тыс. штраф? А почему прокурор попросил 8-мь, а не 10 лет? Подсудимый не добрал до 3млрд.? В одной из северо-западных республик за 60тыс.руб. прокурор попросил 1,8млн.руб. штраф, а суд назначил 600тыс. Вот это монстры!
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