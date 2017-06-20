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13:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле фура протаранила иномарку — погибла женщина

Еще одного человека госпитализировали.

Утром 20 июня 2017 года в Нижнем Тагиле на перекрестке Южного подъезда — Садовой столкнулись фура Scania и Renault.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, виновником аварии стал 75-летний водитель легковушки — при повороте налево он не уступил дорогу большегрузу. Пенсионера госпитализировали с черепно-мозговой травмой, его 76-летняя пассажирка скончалась на месте.

По факту аварии проводится следствие.

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