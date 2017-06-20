В Нижнем Тагиле фура протаранила иномарку — погибла женщина
Еще одного человека госпитализировали.
Еще одного человека госпитализировали.
Утром 20 июня 2017 года в Нижнем Тагиле на перекрестке Южного подъезда — Садовой столкнулись фура Scania и Renault.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, виновником аварии стал 75-летний водитель легковушки — при повороте налево он не уступил дорогу большегрузу. Пенсионера госпитализировали с
По факту аварии проводится следствие.