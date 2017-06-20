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14:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимец похитил бывшего парня своей жены и забил его фигурным коньком

Жесткое преступление случилось шесть лет назад.

27-летний уфимец похитил бывшего возлюбленного своей супруги и насмерть забил его фигурным коньком.

Запутанная история началась еще в 2011 году. Желая отомстить бывшему парню своей девушки, 27-летний житель Уфы решился на жуткое преступление. 16 декабря он пришел в квартиру к несчастному и начал избивать его битой. Тот пытался убежать, но душегуб догнал его и запихнул в машину. Примечательно, что за рулем сидела та самая девушка, из-за которой начался конфликт.

Вскоре избитого привезли на пустырь вблизи уфимской Максимовки. Убийца принялся избивать жертву фигурным коньком. Закончив задуманное, молодые люди закопали тело на берегу реки.

— Суд признал виновным по статьям «Похищение» и «Убийство». Молодого человека приговорили к 11 годам тюремного заключения, — рассказали в Следкоме Башкирии.

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