В Волгограде руководство АЗС арестовали за недолив топлива клиентам

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, с мая 2012 по май 2016 года он вступил в сговор с другими работниками автозаправки с целью получения незаконной прибыли от внедрения в работу АЗС ООО «РН-Волгоград» вредоносной компьютерной программы, позволяющей систематически осуществлять недолив отпускаемых нефтепродуктов в размере от 4% до 6%, а также реализовывать образовавшиеся излишки нефтепродуктов в обход кассового учета.