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16:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде руководство АЗС арестовали за недолив топлива клиентам

Бывший заместитель директора ООО «РН-Волгоград» арестован за недолив топлива клиентам на его автозаправке.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, с мая 2012 по май 2016 года он вступил в сговор с другими работниками автозаправки с целью получения незаконной прибыли от внедрения в работу АЗС ООО «РН-Волгоград» вредоносной компьютерной программы, позволяющей систематически осуществлять недолив отпускаемых нефтепродуктов в размере от 4% до 6%, а также реализовывать образовавшиеся излишки нефтепродуктов в обход кассового учета.

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