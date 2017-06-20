В Калининграде задержана банда, грабившая офисы и пункты приема металлолома
Полиция Калининграда задержала 20-летнего жителя областного центра, который возглавлял преступную группу, занимавшуюся ограблением офисов и пунктов приема металлолома.
Полиция Калининграда задержала 20-летнего жителя областного центра, который возглавлял преступную группу, занимавшуюся ограблением офисов и пунктов приема металлолома.
Суд Центрального района Калининграда, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
В настоящее время установлена его причастность к 23 преступлениям. Следствие выяснило, что в ночное время злоумышленники проникали в офисные помещения, пункты приёма металла и гаражи. Для взлома замков, дверей и решёток они использовали заранее приготовленные инструменты. Похищенное имущество они, как правило, сбывали, а вырученные деньги тратили.
По предварительным данным, одну из краж двое из задержанных совершили в начале июня на улице Карла Маркса. Проникнув на территорию пункта приёма металлолома, похитители совершили кражу металлического сейфа с инструментами.
На данный момент в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ. В случае если калининградцев признают виновными, то им грозит тюремный срок до пяти лет.