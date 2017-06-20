В Калининграде задержана банда, грабившая офисы и пункты приема металлолома

Суд Центрального района Калининграда, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления МВД, накануне принял решение о заключении подозреваемого под стражу.

В настоящее время установлена его причастность к 23 преступлениям. Следствие выяснило, что в ночное время злоумышленники проникали в офисные помещения, пункты приёма металла и гаражи. Для взлома замков, дверей и решёток они использовали заранее приготовленные инструменты. Похищенное имущество они, как правило, сбывали, а вырученные деньги тратили.

По предварительным данным, одну из краж двое из задержанных совершили в начале июня на улице Карла Маркса. Проникнув на территорию пункта приёма металлолома, похитители совершили кражу металлического сейфа с инструментами.

На данный момент в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ. В случае если калининградцев признают виновными, то им грозит тюремный срок до пяти лет.