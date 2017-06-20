Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-ректора «политеха» в Иркутске
Это связано с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.
Это связано с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.
Свердловский районный суд Иркутска по ходатайству бывшего ректора «политеха» Ивана Головных прекратил дело в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности. Соответствующее решение принято накануне, 19 июня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, 13 апреля 2017 года Иркутский областной суд отказался рассматривать кассационную жалобу адвоката Ивана Головных на решение об отмене оправдательного приговора. Дело было возвращено в суд первой инстанции — Свердловский районный суд Иркутска. К рассмотрению дела приступил новый судебный состав.
22 февраля 2017 года Иркутский областной суд отметил оправдательный приговор Ивану Головных по делу о превышении должностных полномочий, вынесенный 8 июля 2015 года.