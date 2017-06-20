Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-ректора «политеха» в Иркутске

Свердловский районный суд Иркутска по ходатайству бывшего ректора «политеха» Ивана Головных прекратил дело в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности. Соответствующее решение принято накануне, 19 июня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 13 апреля 2017 года Иркутский областной суд отказался рассматривать кассационную жалобу адвоката Ивана Головных на решение об отмене оправдательного приговора. Дело было возвращено в суд первой инстанции — Свердловский районный суд Иркутска. К рассмотрению дела приступил новый судебный состав.

22 февраля 2017 года Иркутский областной суд отметил оправдательный приговор Ивану Головных по делу о превышении должностных полномочий, вынесенный 8 июля 2015 года.