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17:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-ректора «политеха» в Иркутске

Это связано с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Свердловский районный суд Иркутска по ходатайству бывшего ректора «политеха» Ивана Головных прекратил дело в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности. Соответствующее решение принято накануне, 19 июня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 13 апреля 2017 года Иркутский областной суд отказался рассматривать кассационную жалобу адвоката Ивана Головных на решение об отмене оправдательного приговора. Дело было возвращено в суд первой инстанции — Свердловский районный суд Иркутска. К рассмотрению дела приступил новый судебный состав.

22 февраля 2017 года Иркутский областной суд отметил оправдательный приговор Ивану Головных по делу о превышении должностных полномочий, вынесенный 8 июля 2015 года.

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