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16:11 (мск), источник: Uralpress.ru

Мэра Миасса в сопровождении силовиков отправили в Челябинск

Главу Миасского городского округа (Челябинская область) Геннадия Васькова отправили в Челябинск в сопровождении следователей.

Источник: Uralpress.ru

Об этом сообщает информированный источник. В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области пока эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

По данным информационного агентства Миасса, сегодня, 20 июня, в 15:30 Геннадий Васьков в сопровождении сотрудников областного управления ФСБ, а также следственного управления СК РФ покинул здание администрации через запасной выход. Он проследовал в служебный автомобиль силовиков, припаркованный на заднем дворе мэрии, и уехал вместе с ними .

Как уже сообщало агентство, сегодня в администрацию Миасса нагрянули оперативники. В региональном управлении УФСБ агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили, что сотрудники управления осуществляли сопровождение проводимых в мэрии оперативных действий. Оперативники работали в кабинете главы Геннадия Васькова.

Изъятие документов проводилось в рамках возбужденного уголовного дела по факту кражи муниципального имущества. Как сообщили агентству в пресс-службе следственного комитета, в 2016 году сотрудники миасской администрации совершили мошеннические действия при отчуждении земельных участков. Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и должностных лиц, причастных к совершению преступления. Глава регионального СКР Денис Чернятьев взял расследование уголовного дела на личный контроль.

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