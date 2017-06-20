Мэра Миасса в сопровождении силовиков отправили в Челябинск
Главу Миасского городского округа (Челябинская область) Геннадия Васькова отправили в Челябинск в сопровождении следователей.
Главу Миасского городского округа (Челябинская область) Геннадия Васькова отправили в Челябинск в сопровождении следователей.
Об этом сообщает информированный источник. В
По данным информационного агентства Миасса, сегодня, 20 июня, в 15:30 Геннадий Васьков в сопровождении сотрудников областного управления ФСБ, а также следственного управления СК РФ покинул здание администрации через запасной выход. Он проследовал в служебный автомобиль силовиков, припаркованный на заднем дворе мэрии, и уехал вместе с ними .
Как уже сообщало агентство, сегодня в администрацию Миасса нагрянули оперативники. В региональном управлении УФСБ агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили, что сотрудники управления осуществляли сопровождение проводимых в мэрии оперативных действий. Оперативники работали в кабинете главы Геннадия Васькова.
Изъятие документов проводилось в рамках возбужденного уголовного дела по факту кражи муниципального имущества. Как сообщили агентству в
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и должностных лиц, причастных к совершению преступления. Глава регионального СКР Денис Чернятьев взял расследование уголовного дела на личный контроль.