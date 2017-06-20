В Калининграде адвокат обещал за 50 тысяч евро «замять» дело коммерсанта
Суд вынес приговор калининградскому адвокату, который планировал обманом завладеть 50 тысячами евро, сообщает
Суд вынес приговор калининградскому адвокату, который планировал обманом завладеть 50 тысячами евро, сообщает
В ходе следствия было установлено, что адвокат пообещал 38-летней знакомой одного из предпринимателей помочь закрыть дело, заведенное на коммерсанта. Свою помощь он оценил в 50 тысяч евро. После получения половины указанной суммы, адвоката задержали.
По факту случившегося было возбуждено дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Адвокат свою вину признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.