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17:54 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде адвокат обещал за 50 тысяч евро «замять» дело коммерсанта

Суд вынес приговор калининградскому адвокату, который планировал обманом завладеть 50 тысячами евро, сообщает пресс-служба регионального областного суда.

В ходе следствия было установлено, что адвокат пообещал 38-летней знакомой одного из предпринимателей помочь закрыть дело, заведенное на коммерсанта. Свою помощь он оценил в 50 тысяч евро. После получения половины указанной суммы, адвоката задержали.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Адвокат свою вину признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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