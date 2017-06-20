В Калининграде адвокат обещал за 50 тысяч евро «замять» дело коммерсанта

В ходе следствия было установлено, что адвокат пообещал 38-летней знакомой одного из предпринимателей помочь закрыть дело, заведенное на коммерсанта. Свою помощь он оценил в 50 тысяч евро. После получения половины указанной суммы, адвоката задержали.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Адвокат свою вину признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.