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22:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на пустой парковке у гипермаркета О’КЕЙ столкнулись две машины

Один из них не пропустил другого.

Авария произошла 20 июня на парковке у гипермаркета О' КЕЙ в Советском округе. Как сообщают очевидцы ДТП в группе «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте», столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Volkswagen Polo.

По предварительной версии в ДТП виноват водитель иномарки. Он выскочил на главную дорогу, не пропустив перед собой отечественную машину. О пострадавших в аварии не сообщается.

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