В Омске на пустой парковке у гипермаркета О’КЕЙ столкнулись две машины

Авария произошла 20 июня на парковке у гипермаркета О' КЕЙ в Советском округе. Как сообщают очевидцы ДТП в группе «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте», столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Volkswagen Polo.

По предварительной версии в ДТП виноват водитель иномарки. Он выскочил на главную дорогу, не пропустив перед собой отечественную машину. О пострадавших в аварии не сообщается.