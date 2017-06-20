Прокуроры требуют 19 лет тюрьмы для Шора

Об этом заявил прокурор Андрей Бэешу после того, как заседание было перенесено на завтра, сообщает NOI.md.

В то же время, адвокат предпринимателя заявил, что заявление прокуроров является необоснованным, так как Шор сотрудничал с следствием.

Несмотря на это, адвокаты Шора считают, что он невиновен, а в деле есть все доказательства, доказывающие его невиновность, которые будут объявлены в скором времени.

В то же время, адвокат заявил, что не знает, почему второй свидетель по делу не явился на заседание, потому что, по его словам, его нет в стране или он не желает давать показания перед судьями.