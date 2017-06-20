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22:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгурском районе нашли тела двух утонувших мужчин

Полиция устанавливает обстоятельства их смерти.

Тела двух утонувших мужчин обнаружили 20 июня на разных реках в Кунгурском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в 16.15 поступило сообщение о том, что рыбаки на реке Юрман в районе посёлка Ильича выловили утопленника. Чуть позже жители деревни Курманаево обнаружили тело ещё одного утонувшего мужчины на реке Сылва.

В обоих случаях личности погибших установлена. Сейчас полиция расследует обстоятельства их смерти.

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