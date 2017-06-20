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20 июня, источник: БЕЛТА

Самолет SAS экстренно заходил на посадку в Польше из-за возгорания

Авиалайнер скандинавских авиалиний SAS совершил сегодня экстренную посадку в польском Гданьске, передают информагентства. К принятию экстренных мер экипаж вынудило возгорание в кабине пилотов.

Источник: БЕЛТА

Самолет Airbus A319 выполнял рейс из Гданьска в Копенгаген. Однако вскоре после вылета он вынужден был вернуться в аэропорт из-за сообщения о пожаре. На его борту находилось 93 человека: 88 пассажиров и пять членов экипажа.

Сразу после приземления все пассажиры были эвакуированы. Никто из них не пострадал в результате инцидента.

Представитель аэропорта Гданьска Ивона Томчыньска, сообщила, что на ночь самолет оставался в аэропорту. Его осмотрели специалисты и установили, что возгорание было вызвано мелкими неполадками.

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