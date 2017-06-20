СМИ: полиция нейтрализовала человека со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя
БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Полиция нейтрализовала человека с поясом со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя.
БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Полиция нейтрализовала человека с поясом со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя.
Об этом сообщил во вторник телеканал RTBF. Полиция эвакуировала центр Брюсселя, площадь
За несколько минут до этого в центре прозвучали несколько громких хлопков, похожих на выстрелы. Площадь опустела буквально за несколько минут, посетители покинули все находящиеся поблизости заведения, полицейские рекомендовали гражданам направляться в сторону близлежащих станций метро.