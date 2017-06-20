Стихия под Слуцком: упавшие опоры ЛЭП, сорванные крыши и погибшие аисты

Во вторник утром в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили, что 20 июня ожидается сильный ветер и ливни, был объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщает портал, при прохождении грозового фронта в деревне Селище на одной из улиц сильный ветер повалил несколько опор ЛЭП. В населенном пункте Подлесье шквалами повредило крыши домов.

Кроме того, сообщается, что в некоторых деревнях крупный град уничтожил посевы на огородах, а в поселке Дуброва сорванной крышей сарая убило семью аистов.

Во вторник днем МЧС Беларуси разослало жителям республики СМС с предупреждением о сильном ветре. По информации Гидромета, неблагоприятные погодные условия сохранятся и ночью в среду 21 июня.