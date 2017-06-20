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23:20 (мск), источник: Интерфакс

Очевидцы рассказали об уничтожении смертника у вокзала в Брюсселе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Бельгийские СМИ, которые по горячим следам передают информацию об инциденте на Центральном вокзале Брюсселя, сходятся в сообщениях, что предполагаемый террорист уничтожен и ситуация взята под контроль.

Со ссылками на очевидцев, сообщается, что человек с рюкзаком и «поясом смертника» был сначала серьезно ранен, а затем убит военнослужащими. Он успел привести в действие взрывное устройство неподалеку от касс в вестибюле вокзала, когда увидел, что внимание патрульных военнослужащих обращено на него. Раздался небольшой взрыв.

Затем были оцеплены и освобождены от публики Центральный вокзал, станция метро и расположенная рядом историческая Гран-пляс. Близлежащим магазинам и ресторанам был дан приказ закрыться.

Вместе с тем, по данным сайта RTL Info, в 21:30 местного времени (22:30 мск) периметр безопасности был снят.

Комиссар полиции Брюсселя уточнил редакции газеты Le Soir, что инцидент произошел в нижней части лестницы главного вестибюля Центрального вокзала на спуске к платформам.

Официальный представитель пожарной службы Брюсселя Пьер Мейс подтвердил также редакции «Суар», что никто из находившихся поблизости от предполагаемого террориста не ранен и никак не пострадал. По сообщениям СМИ, прокуратура пока не готова дать оценку произошедшему инциденту как теракту.

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