Очевидцы рассказали об уничтожении смертника у вокзала в Брюсселе

Со ссылками на очевидцев, сообщается, что человек с рюкзаком и «поясом смертника» был сначала серьезно ранен, а затем убит военнослужащими. Он успел привести в действие взрывное устройство неподалеку от касс в вестибюле вокзала, когда увидел, что внимание патрульных военнослужащих обращено на него. Раздался небольшой взрыв.
Затем были оцеплены и освобождены от публики Центральный вокзал, станция метро и расположенная рядом историческая Гран-пляс. Близлежащим магазинам и ресторанам был дан приказ закрыться.
Вместе с тем, по данным сайта RTL Info, в 21:30 местного времени (22:30 мск) периметр безопасности был снят.
Комиссар полиции Брюсселя уточнил редакции газеты Le Soir, что инцидент произошел в нижней части лестницы главного вестибюля Центрального вокзала на спуске к платформам.
Официальный представитель пожарной службы Брюсселя Пьер Мейс подтвердил также редакции «Суар», что никто из находившихся поблизости от предполагаемого террориста не ранен и никак не пострадал. По сообщениям СМИ, прокуратура пока не готова дать оценку произошедшему инциденту как теракту.