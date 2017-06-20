Очевидцы рассказали об уничтожении смертника у вокзала в Брюсселе

Со ссылками на очевидцев, сообщается, что человек с рюкзаком и «поясом смертника» был сначала серьезно ранен, а затем убит военнослужащими. Он успел привести в действие взрывное устройство неподалеку от касс в вестибюле вокзала, когда увидел, что внимание патрульных военнослужащих обращено на него. Раздался небольшой взрыв.

Затем были оцеплены и освобождены от публики Центральный вокзал, станция метро и расположенная рядом историческая Гран-пляс. Близлежащим магазинам и ресторанам был дан приказ закрыться.