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03:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Итальянец убил жительницу Хабаровского края из ревности

Трагедия произошла недалеко от Венеции.

Хабаровск, 21 июня, AmurMedia.

Жительница Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края погибла от рук ревнивого воздыхателя-итальянца. Трагедия произошла в Менстре, недалеко от Венеции. Сейчас родители погибшей Анастасии пытаются перевезти тело дочери на родную землю, в Комсомольск, для захоронения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информированный источник.

Сообщение о гибели русской девушки Анастасии появилось на итальянском сайте Romagna Noi в минувший понедельник, 19 июня. Позже это же сообщение продублировал сайт Рамблер.

50-летний итальянец Стефано Перале задушил свою бывшую русскую девушку Анастасию Шакурову и до смерти забил ее нового молодого человека. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 июня, в Местре, недалеко от Венеции.

О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов сообщил сам злоумышленник. После убийства мужчина позвонил в полицию и признался, что пригласил 30-летнюю Шакурову и 31-летнего Биаджио Джуниора Буономо на ужин.

Убийство он спланировал заранее. По словам Перале, он подсыпал в еду своим жертвам наркотические вещества. После мужчина задушил девушку и забил ее парня палкой.

Отмечается, что ранее Шакурова собиралась замуж за Перале.

По словам адвоката Маттео Лазаро, на допросе задержанный отказался отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов и воспользовался правом хранить молчание.

Между тем, в социальных сетях, в группах Хабаровского края и Комсомольска, распространяется информация о сборе денежных средств и оказании иной помощи в перевозке тела погибшей комсомольчанки в родной город для захоронения.

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