Спасатели пришли на помощь двум гражданам Китая, заблудившимся в парке Лосиный остров

«Вечером во вторник поступило сообщение о двух иностранных гражданах, заблудившихся в парке “Лосиный остров”. На место были незамедлительно направлены спасатели и кинологи», — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, добавив, что поиски велись в условиях непогоды, совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт».

Заблудившиеся китайцы были обнаружены и доставлены в гостиницу. Медицинская помощь им не потребовалась, отметили в столичном главке МЧС. В свою очередь на сайте поискового движения «Лиза Алерт» сообщается, что разыскивались двое граждан КНР — мужчина и женщина.