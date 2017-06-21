Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит

«Мы можем подтвердить, что подозреваемый получил смертельное ранение, он мертв», — сказали в ведомстве.

Ранее Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что рассматривает взрыв, произошедший на Центральном вокзале в Брюсселе, как теракт. У ведомства не было данных о личности исполнителя теракта.

Ранее в прокуратуре сообщили, что неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратил внимание военный патруль. Во время инцидента никто не пострадал.