Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Военный патруль застрелил во вторник исполнителя теракта на Центральном вокзале Брюсселя. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре бельгийской столицы.
БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Военный патруль застрелил во вторник исполнителя теракта на Центральном вокзале Брюсселя. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре бельгийской столицы.
«Мы можем подтвердить, что подозреваемый получил смертельное ранение, он мертв», — сказали в ведомстве.
Ранее Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что рассматривает взрыв, произошедший на Центральном вокзале в Брюсселе, как теракт. У ведомства не было данных о личности исполнителя теракта.
Ранее в прокуратуре сообщили, что неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратил внимание военный патруль. Во время инцидента никто не пострадал.
Полиция в качестве меры предосторожности эвакуировала людей из центра Брюсселя, с площади