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02:05 (мск), источник: ТАСС

Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Военный патруль застрелил во вторник исполнителя теракта на Центральном вокзале Брюсселя. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре бельгийской столицы.

«Мы можем подтвердить, что подозреваемый получил смертельное ранение, он мертв», — сказали в ведомстве.

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Ранее Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что рассматривает взрыв, произошедший на Центральном вокзале в Брюсселе, как теракт. У ведомства не было данных о личности исполнителя теракта.

Ранее в прокуратуре сообщили, что неизвестный привел в действие взрывное устройство у касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратил внимание военный патруль. Во время инцидента никто не пострадал.

Полиция в качестве меры предосторожности эвакуировала людей из центра Брюсселя, с площади Гран-пляс, нескольких прилежащих к ней улиц и с Центрального вокзала.

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