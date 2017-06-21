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02:31 (мск), источник: ТАСС

Более 800 человек в селе Северной Осетии остались без воды, газа и света из-за ливней

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Сильные ливни стали причиной отключения электроэнергии, прорыва водопровода и нарушения газоснабжения в селении Верхний Бирагзанг Северной Осетии, где проживает более 800 человек.

Об этом ТАСС сообщил глава Алагирского района Арсен Бутаев после экстренного совещания в администрации местного самоуправления района.

«В Верхнем Бирагзанге вновь прорвало водопроводную трубу в лесном массиве. Электроэнергию же отключили в качестве предупредительных мер, на место выедут энергетики и если там опоры все в порядке, то запитают село», — сказал Бутаев.

По его словам, аварийно-восстановительные работы начнутся рано утром. Тогда же будет и поставка питьевой воды населению.

Режим чрезвычайно ситуации введен в Алагирском районе из-за сильных ливней. Паводки спровоцировали там прорыв газопроводной трубы, питающей три населенных пункта. Без газа остались жители восточной части села Суадаг, Верхний Бирагзанг и Нижний Бирагзанг — это порядка 500 домов. Кроме того, в селе Верхний Бирагзанг смыло мост через реку Цахсадыком и повредило газопровод.

Как сообщили ТАСС жители села Црау Алагирского района, где паводком также снесен мост через реку Цраудон, вода смыла берегоукрепительные сооружения и затекает в подвалы домов.

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