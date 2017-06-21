Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
Россиян предупредили по поводу денег из банкоматов
В роддоме Екатеринбурга 16 июня всех мальчиков назвали Иванами
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Пожар в Grenfell Tower Десятки человек погибли, выжившие штурмуют чиновников и требуют отставки Терезы Мэй
СМИ: в сирийском небе начинается война без правил между РФ и США
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Пользующихся банкоматами предупредили об угрозе
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
03:18 (мск), источник: VLADNEWS

Убивший самку тигра приморец заплатит более 1,6 млн рублей

Мужчина утверждал, что дикая кошка сама на него напала.

«Суд установил факт причастности жителя села Лазо Приморского края к незаконной охоте и обязал возместить экологический ущерб, причиненный Российской Федерации в результате противоправной деятельности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк,. сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Мировой суд Лазовского района Приморского края рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя села Лазо в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Признав его виновным, суд назначил наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком на 1 год и 10 месяцев с возмещением экологического ущерба, причиненного Российской Федерации в результате противоправной деятельности, в сумме 1 млн 678 тыс. 600 рублей.

Ранее в Межмуниципальный отдел МВД России «Партизанский» поступило сообщение о том, что в лесном массиве Лазовского района обнаружена тигрица с огнестрельными ранениями задних лап и головы. После обездвижения животное было эвакуировано для оказания медицинской помощи, но от полученных травм самка тигра скончалась.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении экологического преступления.

В отделе полиции мужчина уверял, что подвергся нападению тигра и ему пришлось применить оружие в целях самообороны. Показания подозреваемого не нашли подтверждения в ходе проведения следственных и процессуальных мероприятий.

Проведен обыск в доме фигуранта уголовного дела. Изъяты микроавтобус, огнестрельное оружие и патроны.

Экспертизой установлено, что животное убито из принадлежащего подозреваемому ружья.

Ущерб, причиненный государству в результате уничтожения особи тигра, составил 1 млн 678 тыс. 600 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Приморье акул не смущают отдыхающие
Лавров выразил сожаление в связи с новыми санкциями против РФ
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Сборная России сыграет главный матч на Кубке конфедераций
Американские социологи выяснили отношение россиян к Путину
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
Баскетболистки сборной России лишились шансов выступить на ЧМ
Трехкратный обладатель «Оскара» завершил актерскую карьеру
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь