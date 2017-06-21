Убивший самку тигра приморец заплатит более 1,6 млн рублей
Мужчина утверждал, что дикая кошка сама на него напала.
Мужчина утверждал, что дикая кошка сама на него напала.
«Суд установил факт причастности жителя села Лазо Приморского края к незаконной охоте и обязал возместить экологический ущерб, причиненный Российской Федерации в результате противоправной деятельности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк,. сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Мировой суд Лазовского района Приморского края рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя села Лазо в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Признав его виновным, суд назначил наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком на 1 год и 10 месяцев с возмещением экологического ущерба, причиненного Российской Федерации в результате противоправной деятельности, в сумме 1 млн 678 тыс. 600 рублей.
Ранее в Межмуниципальный отдел МВД России «Партизанский» поступило сообщение о том, что в лесном массиве Лазовского района обнаружена тигрица с огнестрельными ранениями задних лап и головы. После обездвижения животное было эвакуировано для оказания медицинской помощи, но от полученных травм самка тигра скончалась.
Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.
В ходе реализации комплекса
В отделе полиции мужчина уверял, что подвергся нападению тигра и ему пришлось применить оружие в целях самообороны. Показания подозреваемого не нашли подтверждения в ходе проведения следственных и процессуальных мероприятий.
Проведен обыск в доме фигуранта уголовного дела. Изъяты микроавтобус, огнестрельное оружие и патроны.
Экспертизой установлено, что животное убито из принадлежащего подозреваемому ружья.
Ущерб, причиненный государству в результате уничтожения особи тигра, составил 1 млн 678 тыс. 600 рублей.