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02:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский солдат справил нужду на фасад здания МВД Литвы

Военнослужащий армии США помочился на здание министерства внутренних дел Литвы в центре Вильнюса. Об этом сообщает BaltNews.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 20 июня. Как сообщает портал, полицейские задержали солдата и провели ему краткую лекцию о сути данного правонарушения. После этого американцу выписали штраф в 15 евро (1 тысяча рублей) и отпустили.

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3 января сообщалось, что военнослужащие подразделений специального назначения США дислоцированы в Литве. По словам представителя министерства обороны республики Асты Галдикайт, размещение военных — один из пунктов для долгосрочного и тесного сотрудничества с Вашингтоном, которое необходимо для обеспечения безопасности республики.

20 февраля полиция литовского города Клайпеда задержала пятерых нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих в ночном клубе. Солдаты отказались подчиниться требованиям стражей порядка и пытались оказать им сопротивление. Те были вынуждены применить электрошокеры.

На следующий день, 21 февраля, глава Департамента информации (службы внешней разведки) Эстонии Микк Марран допустил возможность того, что драки между прибывшими в республику британскими военными НАТО и местным жителями могут быть спровоцированными российскими спецслужбами.

Латвия, Литва и Эстония вошли в НАТО в 2004 году. Летом 2016-го на саммите НАТО было принято решение дислоцировать на неопределенный срок в каждую из этих республик, а также в Польшу по одному батальону альянса из Великобритании, Германии, Канады и США. Общая численность подразделений — четыре тысячи человек.

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