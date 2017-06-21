Такси «Максим» во Владивостоке сгорело при загадочных обстоятельствах

Владивосток, 21 июня, PrimaMedia.

Очередной автомобильный пожар произошел во Владивостоке вечером 20 июня: в районе авторынка «Зеленый угол» машина такси «Максим» врезалась в забор и загорелась. Необычности происшествию добавляют свидетельства очевидцев, одни из которых утверждают, что авто было угнано, другие — что за рулем в момент ДТП никого не было, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соцсети.

Пожар произошел на улице Адмирала Юмашева в районе авторынка «Зеленый угол». Очевидцы сообщают, что автомобиль марки Nissan Note с наклейками такси «Максим» на корпусе направлялся со стороны рынка вниз и врезался в ограждение, после чего машина мгновенно воспламенилась.

В пресс-службе ГУ МЧС по Приморью уточняют:

— Сообщение о возгорании автомобиля поступило дежурному в 21.40, на место пожарные прибыли в 21. 47. Локализовали пламя в 21.50, полностью ликвидировали в 22.08. Общая площадь возгорания составила 6 кв. метров. В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 1 единица техника.

Произошедшее в соцсетях обросло множеством версий. Так, в Instagram-сообществе «Экипажи ДПС» утверждается, что в момент ДТП за рулем авто никого не было. Однако пользователь под ником serzh1957 утверждает, что за рулем автомобиля был мужчина неславянской внешности: «Видели, как он вышел из автомобиля, забрав что-то, и убежал».

Другой пользователь здесь же отмечает, что на самом деле это был угон, и сбежавшего водителя на Ватутина поймала полиция. Есть и третья версия: водитель Nissan ехал с женой и по дороге подобрал двоих попутчиков. На Ватутина, 10, выяснилось, что у последних нет денег, по неизвестным причинам произошла драка. «Пока жена разнимала их, второй угнал машину и поджег», — пишет некий ander59317.

Напомним, в ночь на 20 июня под окнами жилого дома по улице Крыгина произошел другой крупный автомобильный пожар: от серии взрывов загорелась одна машина, пламя с которой перебросилось на соседние. Еще ранее два автомобиля уничтожил ночной пожар в районе Первой речки — одна иномарка выгорела дотла, второй повезло чуть больше — пострадал моторный отсек.