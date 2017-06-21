Семья вернувшегося из КНДР в США студента отказалась от вскрытия

Северная Корея передала 22-летнего Отто Уормбира Соединенным Штатам на прошлой неделе, заявив, что делает это из «гуманитарных соображений». Уормбир к этому моменту предположительно уже около года находился в состоянии комы.

Отто Уормбир умер в понедельник 19 июня в своем доме в Огайо. До этого он провел более 15 месяцев в заключении в КНДР.

Его родители заявили, что молодой человек подвергся «ужасному мучительному обращению». В итоге Отто Уормбир, который был отправлен в тюрьму за попытку украсть агитационный плакат из отеля, скончался на родине, так и не придя в сознание.

Трамп заявил, что с Уормбиром «случилось много плохого», но добавил: «По крайней мере мы смогли вернуть его домой к его родителям, которые были так рады увидеть его, несмотря на его очень тяжелое состояние».

Родители Отто Уормбира, Фред и Синди, сообщили, что их сын скончался в 14:20 по местному времени (21:20 по Москве) в понедельник в больнице Цинциннати, где он проходил лечение.

«Когда Отто вернулся в Цинциннати 13 июня, он не мог говорить, не мог видеть, не мог реагировать на слова. Было видно, что ему очень не по себе — что он почти мучается. Хотя мы так и не услышали его голоса, в течение дня выражение его лица изменилось — он был спокоен. Он был дома, и мы верим, что он чувствовал это», — говорится в заявлении семьи Отто.

Северная Корея утверждает, что Уормбир заразился ботулизмом — редким заболеванием, которое вызывает паралич — вскоре после судебного процесса в марте 2016 года. Ему дали снотворное, и с тех пор он не выходил из комы.