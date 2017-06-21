Три человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Владивостоком

Три человека пострадали в массовой аварии с участием фуры на трассе под Владивостоком вечером 20 июня, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Столкновение произошло около 18:20. Грузовик Volvo FH-12 двигался из Владивостока в сторону Артема.

По предварительным данным, водитель фуры не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством. Сначала набаритный автомобиль столкнулся с легковушкой Honda Fit, а затем — со стоящим автомобилем Kia Rio.

В результате пострадали 35-летняя женщина за рулем Honda (получила ушиб грудной клетки), 38-летний водитель Kia (получил легкий ушиб головного мозга и ушибленную рану затылка) и 46-летний пассажир Kia (отделался легким ушибом головного мозга). Все они направлены врачами на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются. Назначена техническая экспертиза.