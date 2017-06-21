Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Пара ведет свободную от еды жизнь
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
СМИ: в сирийском небе начинается война без правил между РФ и США
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
1450-летие Николь Кидман
05:26 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Манском районе расследуют дело о гибели в пожаре трёх молодых людей

Родители не верят в несчастный случай. В Манском районе расследуется резонансное дело. Там на одной из охотничьих турбаз ещё в конце декабря сгорели трое молодых людей. От их тел практически ничего не осталось, что для родителей кажется странным.

Источник: Вести - Красноярск

Сыну Надежды Тарасовой было 19. Студент СФУ, мастер спорта по дзюдо, всегда помогал матери, подрабатывал по вечерам. Перед Новым годом с друзьями-спортсменами, их было семь, Алексей отправился отдохнуть на охотничью турбазу в Манский район. В три часа ночи дом, где спали Лёша Тарасов и две девушки — они дружили с детства, загорелся.

Это всё, что осталось от сына Надежды Тарасовой. Дело хотели закрыть. Списать на несчастный случай — мол, виной всему непотушенная свеча. Мать похоронила останки, но когда увидела результаты судмедэкспертизы, её стали мучить сомнения. К примеру, в отчёте не указано, что левая рука у Лёши была сломана. И теперь Надежда Тарасова не верит, что похоронила своего сына и что пожар произошёл случайно.

«У моего сына головы нет, позвоночника нет — какую дети войну прошли?! Дашу по печени похоронили, костей нет, а Лизу до сих пор найти не могут. Я прошу Красноярск взять это дело на контроль и помочь нам, родителям. Я ночами не сплю», — говорит мать погибшего Алексея Тарасова Надежда Тарасова.

Родители добились продолжения расследования. Съёмочная группа Вестей отправилась в Манский район. На территорию охотничьей базы, о которой идёт речь, не пускают, так как это частные владения. Здесь как минимум семь собственников, у каждого свой дом, они приезжают сюда отдохнуть и поохотиться. Кстати, отец одного из молодых людей, который был в той самой компании, как раз владелец одного из домов.

Его сын, к слову, жив. Он спал в соседнем доме. Местный сторож рассказывает, печь была исправна, электричество на ночь отключили. О компании ребят отзывается положительно. Расследование ведёт Дмитрий Бобров. Ему как более опытному сотруднику передали дело месяц назад. Рассказывает, признаков насильственной смерти не обнаружено. Свидетелей проверили на детекторе лжи. Кроме спортсменов и сторожа, на базе никого не было. Следов чужаков не нашли.

«Отрабатываются все возможные версии. В том числе версии, которые выдвигают родители погибших. Например, убийство», — сообщил заместитель руководителя Уярского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Дмитрий Бобров.

Пообещали сделать всё, чтобы отыскать останки второй девушки. Она числится пропавшей без вести. Просьбу Надежды Тарасовой услышали и назначили анализ ДНК. Тем временем мама Алексея переживает ещё одну неприятность — уверяет, цепочку с крестиком, по которым она опознала сына, украли в красноярском морге.


Мария СЕМЁНОВА

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Лавров выразил сожаление в связи с новыми санкциями против РФ
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
Американские социологи выяснили отношение россиян к Путину
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
Сборная России сыграет главный матч на Кубке конфедераций
Трехкратный обладатель «Оскара» завершил актерскую карьеру
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь