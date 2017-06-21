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05:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярца приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство проститутки и сутенерши

Инцидент произошел 3 декабря 2016 года.

В Красноярске вынесли приговор молодому человеку, который убил проститутку и ее сутенершу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Следствие выяснило, что вечером 3 декабря прошлого года 27-летний парень решил воспользоваться услугами «ночной бабочки», будучи в состоянии наркотического опьянения. Молодой человек нашел объявление в интернете, в котором была фотография девушки, предоставляющей такие услуги. Спустя некоторое время парень приехал в квартиру в Северном, где его встретила 28-летняя проститутка и ее 34-летняя знакомая, занимающаяся сутенерством.

Мужчина попытался вступить с девушкой в интимную связь, однако после нескольких неудачных попыток разозлился и решил убить ее, поскольку фотография на сайте не соответствовала реальности. Злоумышленник взял на кухне нож и убил проститутку пятью ударами в жизненно важные органы. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, он убил и вторую женщину, ударив ее ножом 20 раз. После этого парень забрал все мобильные телефоны, которые сломал и выбросил на улице.

Краевой суд приговорил парня к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

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