В Уфе сотрудника «Уфаводоканала» насмерть засыпало песком

На днях Ленинский районный суд столицы огласил приговор 55-летнему мастеру коммунального предприятия. Оказалось, по его вине погиб 59-летний слесарь.

Следствием и в суде установлено, что в апреле прошлого года бригада «Уфаводоканала» ремонтировала трубы на ул. Камышлинской. Мастер должен был заранее организовать, чтобы в котловане укрепили стенки, но этого не было сделано.

Когда слесарь работал на дне котлована, вдруг обвалился грунт — мужчину засыпало песком. Когда его извлекли, рабочий был уже мертв: он задохнулся.