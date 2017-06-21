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07:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудника «Уфаводоканала» насмерть засыпало песком

Следователи нашли виновного в гибели рабочего.

На днях Ленинский районный суд столицы огласил приговор 55-летнему мастеру коммунального предприятия. Оказалось, по его вине погиб 59-летний слесарь.

Следствием и в суде установлено, что в апреле прошлого года бригада «Уфаводоканала» ремонтировала трубы на ул. Камышлинской. Мастер должен был заранее организовать, чтобы в котловане укрепили стенки, но этого не было сделано.

Когда слесарь работал на дне котлована, вдруг обвалился грунт — мужчину засыпало песком. Когда его извлекли, рабочий был уже мертв: он задохнулся.

— Подсудимого признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Суд приговорил его к одному году условно с испытательным сроком на один год, — пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Кроме того, ему придется возместить моральный вред вдове погибшего слесаря — 200 000 рублей.

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