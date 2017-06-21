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07:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Краснокамске мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку

Очевидцы в соцсетях сообщают, что водителя увезли на «скорой».

Вечером 20 июня в Краснокамске произошло ДТП. Мотоциклист врезался в иномарку.

Как сообщают очевидцы аварии в социальных сетях, авария произошла около 19 часов на улице Большевистской. Дорогу в этом месте недавно отремонтировали и водитель двухколёсного транспорта сильно разогнался по новому асфальту.

По словам свидетелей, водитель мотоцикла остался жив. На «скорой» его отвезли в больницу. В ДТП серьёзно пострадали оба транспортных средства.

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