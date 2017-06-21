Омич без прав свалился с мотоцикла, удирая от полиции

В истории Омска произошла самая короткая погоня за нарушителем правил дорожного движения. Мотоциклист пытался удрать, но упал с мотоцикла прямо перед машиной автоинспекторов.

19 июня около 5:30 утра инспекторы экипажа ДПС заметили мотоциклиста, ехавшего без государственного регистрационного знака.

Полиция поехала следом за нарушителем, на пересечении улицы Индустриальная и Космического проспекта мотоциклист остановился на красный сигнал светофора. Автоинспекторы потребовали остановиться, однако мотоциклист рванул с проезжей части, пытаясь уйти от полиции.

Полицейские пустились в погоню, которая стала самой короткой в истории Омска. Нарушитель не проехал и сотни метров, как свалился с мотоцикла. Видеозапись самой короткой погони полиция опубликовала в интернете.

Оказалось, что у омича не только нет регистрационного знака на мотоцикле, но и водительских прав. 30-летний мужчина ездил на мотоцикле, не зарегистрированном в установленном порядке.



В итоге незадачливый гонщик был оштрафован сразу за несколько нарушений: вождение без прав, отсутствие страховки и регистрации транспорта. За каждое нарушение ему придется заплатить до 15 тысяч рублей.