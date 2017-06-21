Погоня за BMW. В Киеве произошло масштабное ДТП с участием полиции

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием автомобиля полиции, которое произошло в ночь на среду на улице Гетьмана в Киеве, пострадали три человека, включая двоих полицейских.

Авария произошла во время преследования BMW с литовскими номерами.

«(BMW) развернулся на перекрестке возле Караваевых дач, начал двигаться в сторону Индустриального моста на высокой скорости в крайней левой полосе. Полиция ехала следом. В это время в средней полосе в сторону Кардач двигался Lancer», — сообщает dtp.kiev.ua.