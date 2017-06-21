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07:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Погоня за BMW. В Киеве произошло масштабное ДТП с участием полиции

Авария произошла в ночь на среду на улице Гетьмана в столице, когда полицейский автомобиль проследовал BMW — водителя Lancer занесло, и он столкнулся с правоохранителями.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием автомобиля полиции, которое произошло в ночь на среду на улице Гетьмана в Киеве, пострадали три человека, включая двоих полицейских.

Авария произошла во время преследования BMW с литовскими номерами.

«(BMW) развернулся на перекрестке возле Караваевых дач, начал двигаться в сторону Индустриального моста на высокой скорости в крайней левой полосе. Полиция ехала следом. В это время в средней полосе в сторону Кардач двигался Lancer», — сообщает dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, за 200 метров до перекрестка с улицы Лебедева-Кумача водитель Lancer, увидев погоню, начал притормаживать, его занесло, вследствие чего он совершил лобовое столкновение с машиной полиции. ДТП в ночь на 21 июня в Киеве.

Пострадали водитель Lancer и двое полицейских, они госпитализированы.

На месте работали 8 скорых, полиция, аварийно-спасательная служба, следственно-оперативная группа. ДТП в ночь на 21 июня в Киеве.

По предварительной информации, водитель BMW был пьян.

Ранее в Голосеевском районе Киева автомобиль BMW сбил женщину насмерть и скрылся. От удара женщину отбросило на 40 метров, от полученных травм она скончалась на месте.

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