Молодой охранник кафе выстрелил в бизнесмена
В настоящее время подозреваемого в преступлении разыскивают полицейские, жителей края просят оказать содействие.
В настоящее время подозреваемого в преступлении разыскивают полицейские, жителей края просят оказать содействие.
Сотрудники уголовного розыска в Ачинске разыскивают 28-летнего парня, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 36-летнему предпринимателю.
Конфликт между мужчинами произошел вечером 15 июня, но в
Как стало известно Newslab.ru, пострадавший вел бизнес в сфере общепита — ранее он был владельцем кафе. Но ранивший его охранник работал в другом заведении.
В настоящее время его разыскивают, о местоположении предполагаемого преступника призывают сообщать в полицию по телефону 02. Против мужчины уже возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.