Молодой охранник кафе выстрелил в бизнесмена

Сотрудники уголовного розыска в Ачинске разыскивают 28-летнего парня, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 36-летнему предпринимателю.

Конфликт между мужчинами произошел вечером 15 июня, но в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю о нем сообщили только накануне. Все случилось возле одного из торговых центров. Злоумышленник ранил из травматического пистолета местного предпринимателя, а затем скрылся. Позже полицейские установили личность налетчика — им оказался 28-летний охранник ачинского кафе. Мотивы его поступка не уточняются.

Как стало известно Newslab.ru, пострадавший вел бизнес в сфере общепита — ранее он был владельцем кафе. Но ранивший его охранник работал в другом заведении.

В настоящее время его разыскивают, о местоположении предполагаемого преступника призывают сообщать в полицию по телефону 02. Против мужчины уже возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.