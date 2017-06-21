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07:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Появились подробности нападения на патруль ОБСЕ в Донбассе

Как говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, один из вооруженных мужчин ударил в заднее правое окно своим оружием, после чего выстрелил в воздух и несколько раз в направлении машины миссии.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 июня — РИА Новости Украина. Члены патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на посту станции Ясиноватая, подконтрольной самопровозглашенной ДНР, подверглись угрозам оружием, небольшие повреждения получила машина наблюдателей, говорится в ситуационном отчете миссии.

Как следует из сообщения, инцидент произошел во вторник, когда патруль из двух бронетранспортеров и шести членов, находился на наблюдательном посту в Ясиноватой.

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Наблюдатели заметили двух мужчин в военной форме с закрытыми лицами, которые, предположительно, стреляли из имеющегося оружия в направлении машин патруля, затем кричали на них.

«Оба патруля СММ попытались покинуть этот район. Когда второй из них начал уходить, вооруженный человек побежал ко второму транспортному средству, попытался открыть дверь со стороны водителя и попытался сломать боковое окно водителя своим оружием», — говорится в сообщении.

Затем оружие наставляли на патрульных, которые подняли руки. Когда один из мужчин в форме собирался открыть переднюю дверь пассажира, водитель нажал на газ, в это время вооруженный человек ударил в заднее правое окно своим оружием, нанося небольшой урон, после чего выстрелил в воздух и несколько раз в направлении машины миссии.

«СММ благополучно вернулась в город Донецк. Миссия проинформировала Совместный центр по контролю и координации и попросила его следить за инцидентом», — говорится в отчете.

Власти ДНР заявили о задержании нападавших.

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