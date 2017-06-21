Скончался второй сотрудник аэропорта Талдыкоргана, пострадавший в пожаре

По словам врачей, у мужчины обгорело порядка 87% кожи и треть дыхательных путей. Всё это время он находился без сознания на аппарате искусственного дыхания.

16 июня 38-летний Рустем Мусабеков вместе с погибшим 44-летним коллегой Рахатом Каметаевым практически голыми руками смогли закрутить кран на загоревшейся насосной станции Талдыкорганского аэропорта. В момент возгорания из одной цистерн производился слив керосина в авиационный топливозаправщик.

В Талдыкорганской многопрофильной больнице скончался пострадавший при пожаре в аэропорту техник ГСМ.

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«Как правило, пациенты с такими ожогами погибают в первые трое суток, но у Рустема Мусабекова было крепкое здоровье и сильное сердце. Поэтому он продержался более пяти суток. Но у него начался некроз тканей и сильное заражение крови, не совместимое с жизнью», — пояснила главный врач многопрофильной больницы Талдыкоргана Сауле Кусмолданова.

Руководство аэропорта обещает оказать содействие в похоронах погибшего. Также здесь планируют в ближайшее время рассмотреть вопрос об оказании материальной компенсации семьям погибших. Коллектив аэропорта уверен, что Рахат Каметаев и Рустем Мусабеков ценой своих жизней спасли своих коллег и имущество предприятия стоимостью почти 4 млрд тенге.

«Они оба решили своими силами потушить пожар. Они перекрыли краны, там ёмкости рядом стоят с керосином. В таком случае сгорел бы весь наш ГСМ, были бы взрывы. Представляете, 600 тонн керосина», — уговорит президент АО «Жетысу» Калмухамет Донсенбаев.

На месте ЧП работают специалисты транспортной полиции и транспортной прокуратуры, а также комиссия инспекции по охране труда. Им предстоит установить причину пожара.

15 июня в аэропорту Талдыкоргана загорелся топливозаправщик, он находился в километре от перрона аэропорта.

Семье погибшего после пожара Рахата Каметаева власти Алматинской области выделят миллион тенге.