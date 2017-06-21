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07:23 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси

В этом деле хищение сочетается с нападением на таксиста.

В дежурную часть отдела полиции Владивостока по Ленинскому району поступило сообщение очевидца о том, что на улице Ватутина неизвестные напали на водителя такси и похитили автомобиль марки Ниссан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, что потерпевший подвозил молодых людей, которые голосовали на обочине дороги. Прибыв на место, пассажиры отказались оплачивать проезд. Один из них напал на водителя. В это время соучастник сел за руль иномарки и уехал с места происшествия. Во время движения по улице Адмирала Юмашева мужчина не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в опорную стену. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Злоумышленник скрылся.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали 24-летнего ранее судимого жителя города Владивостока.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Ведется розыск второго участника инцидента. Назначено проведение ряда экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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