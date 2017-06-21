Во Владивостоке задержан угонщик, который сжег автомобиль такси
В этом деле хищение сочетается с нападением на таксиста.
В этом деле хищение сочетается с нападением на таксиста.
В дежурную часть отдела полиции Владивостока по Ленинскому району поступило сообщение очевидца о том, что на улице Ватутина неизвестные напали на водителя такси и похитили автомобиль марки Ниссан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
На место происшествия прибыла
Установлено, что потерпевший подвозил молодых людей, которые голосовали на обочине дороги. Прибыв на место, пассажиры отказались оплачивать проезд. Один из них напал на водителя. В это время соучастник сел за руль иномарки и уехал с места происшествия. Во время движения по улице Адмирала Юмашева мужчина не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в опорную стену. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Злоумышленник скрылся.
В результате комплекса
В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.
В настоящее время проводится доследственная проверка. Ведется розыск второго участника инцидента. Назначено проведение ряда экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.