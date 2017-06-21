Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наталья Ветлицкая возмутила россиян высказываниями о Москве
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
СБУ заподозрила чиновников в махинациях с Россией на $10 млн
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Погружение барреля Пчему «заморозка» не лечит нефтяной рынок?
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Никому не оставили шансов - Порошенко о встрече с Трампом
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Жена 86-летнего Ивана Краско высказалась о наследстве актера
Калашниковой подарили квартиру за 40 миллионов
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10:32 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: на ул. Большой Окружной столкнулись BMW и Mercedes, есть пострадавшие

В среду, 21 июня, на ул. Большой Окружной произошло лобовое столкновение BMW и грузовика Mercedes. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

5
фотографий

Инцидент случился на участке дороги возле ул. Емельянова, около 5:30. По словам свидетелей, за рулём BMW находился мужчина 1986 года рождения.

«Он получил травмы. В Mercedes тоже пострадал водитель — предварительно у него перелом бедра и руки», — сообщают очевидцы с места происшествия.

Они также отмечают, что обоих водителей из автомобилей доставали спасатели МЧС. Пассажиров в машинах не было. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой медицинской помощи.

В отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области обещали позднее прокомментировать ситуацию. Причины происшествия пока не ясны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Алиханов: В Калининградскую область перебираются "люди с головой"
Германия временно восстановила контроль на границе с Польшей, образовались пробки
Алиханов: В Калининградскую область перебираются "люди с головой"
СМИ рассказали о работе Минфина над пенсионной реформой
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
В Саудовской Аравии сменился наследный принц
При убитом на вокзале в Брюсселе нашли мощную бомбу
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь