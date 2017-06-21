Очевидцы: на ул. Большой Окружной столкнулись BMW и Mercedes, есть пострадавшие

Инцидент случился на участке дороги возле ул. Емельянова, около 5:30. По словам свидетелей, за рулём BMW находился мужчина 1986 года рождения.

«Он получил травмы. В Mercedes тоже пострадал водитель — предварительно у него перелом бедра и руки», — сообщают очевидцы с места происшествия.

Они также отмечают, что обоих водителей из автомобилей доставали спасатели МЧС. Пассажиров в машинах не было. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой медицинской помощи.

В отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области обещали позднее прокомментировать ситуацию. Причины происшествия пока не ясны.