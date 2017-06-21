Хабаровчанин напал на своего приятеля в подъезде дома

Злоумышленник угрожал, что побьет его. Молодому человеку пришлось отдать грабителю пять тысяч рублей и смартфон. Общий ущерб заявитель оценил в восемь тысяч рублей.

Полицейские задержали 18-летнего фигуранта и изъяли у него телефон. Выяснилось, что ранее злоумышленник был дважды судим за мошенничество. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту грабежа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.