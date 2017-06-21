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08:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин напал на своего приятеля в подъезде дома

В Хабаровске местный житель ограбил своего приятеля. Фигурант напал на потерпевшего в подъезде дома на улице Пионерской.

Злоумышленник угрожал, что побьет его. Молодому человеку пришлось отдать грабителю пять тысяч рублей и смартфон. Общий ущерб заявитель оценил в восемь тысяч рублей.

Полицейские задержали 18-летнего фигуранта и изъяли у него телефон. Выяснилось, что ранее злоумышленник был дважды судим за мошенничество. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту грабежа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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