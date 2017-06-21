СК: Пермяк убил и закопал вместе с автомобилем участника ДТП

Как пояснили в краевом управлении СК РФ, на сегодняшний день установлено, что в селе Плеханово Кунгурского района произошло ДТП, одним из участником которого был обвиняемый. Оба водителя на момент столкновения были в состоянии алкогольного опьянения, и между ними произошел конфликт. Обвиняемый избил оппонента, а после этого нанес ему несколько ударов ножом, от которых тот скончался. После убийства злоумышленник, используя эвакуатор, закопал тело убитого вместе с его автомобилем в окрестностях города Кунгура.

В марте этого года преступление было раскрыто: в ходе поисковых мероприятий тело и автомобиль без вести пропавшего мужчины были обнаружены.