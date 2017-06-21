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09:03 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси из-за непогоды отмечались сбои в электроснабжении, повреждено 8 автомобилей

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате прохождения 20 июня на территории Беларуси грозового фронта с порывами ветра до 21 м/с пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток в республике периодически нарушалось электроснабжение 483 населенных пунктов. По состоянию на 6.00, без электроснабжения оставались 9 населенных пунктов.

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Всего по республике зафиксировано 42 случая падения деревьев: в Брестской области — 6, Витебской — 11, Гомельской — 1 случай, Гродненской — 4, Минской области — 19 случаев и Минске — 1 случай, в результате которых повреждены 8 легковых автомобилей. Пострадавших нет.

Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

В Слуцком районе зафиксированы повреждения кровель домов и хозяйственных построек, районная комиссия по чрезвычайным ситуациям определяет ущерб. Ведутся восстановительные работы.

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