После произошедшего ДТП свердловская Госавтоинспекция проверяет «Яндекс. Такси»

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в отношении руководства «Яндекс. Такси» уже возбуждено административное производство за допуск к управлению автомобилем нетрезвого водителя. На предприятии проводят внеплановую проверку.

Ранее водители этой организации уже допускали подобные происшествия, в одном из которых три человека получили травмы. После этой аварии «Яндекс. Такси» оштрафовали на 100 тыс. руб. Также накануне сотрудники ГИБДД проверяли автомобили этого предприятия и выявили 25 нарушений ПДД, допущенных водителями. Ранее водители «Яндекс. Такси» задерживались в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Результаты проверки направят в министерство транспорта и связи региона. Также Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения сообщать о грубых нарушениях ПДД таксистами.

«Если вы стали свидетелями, когда автомобилем такси управляет водитель в нетрезвом состоянии, либо поведение водителя вам кажется несоответствующим обстановке, то сообщите об этом по телефону дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (343) 269−77−00, а также по единому телефону полиции 102. Незамедлительно к месту нахождения нарушителя ПДД будут направлены сотрудники ГИБДД», — сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, вчера утром нетрезвый водитель за рулем «Hyundai Solaris» на 32 километре дороги из Екатеринбурга в Тюмень вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась. Мужчина получил перелом позвоночника.