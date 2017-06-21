Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Белый дом отреагировал на «угрозу России» сбивать самолеты США
Пара ведет свободную от еды жизнь
Порошенко выразил уверенность в отсутствии связей Трампа с РФ
Поклонников Анфисы Чеховой возмутили плохие манеры ее сына
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Трамп даст "унизительный прием" Порошенко в Белом доме – СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Жена 86-летнего Ивана Краско высказалась о наследстве актера
Калашниковой подарили квартиру за 40 миллионов
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10:31 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии ребенок получил тяжелые травмы, упав в канализационный коллектор

В Туймазинском районе спасатели и очевидцы подняли шестилетнего ребенка со дна канализационного коллектора.

Ребенок упал на дно колодца, когда нечаянно наступил на крышку коллектора. Мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили с шестиметровой глубины.

Техническое сооружение находится на территории игровой площадки во дворе.

Кто должен ответить за несчастный случай, расскажем в вечернем выпуске в 20 часов 45 минут на телеканале «Россия-1. Башкортостан».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
СМИ рассказали о работе Минфина над пенсионной реформой
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
В Саудовской Аравии сменился наследный принц
При убитом на вокзале в Брюсселе нашли мощную бомбу
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь