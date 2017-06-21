В Башкирии ребенок получил тяжелые травмы, упав в канализационный коллектор
В Туймазинском районе спасатели и очевидцы подняли шестилетнего ребенка со дна канализационного коллектора.
В Туймазинском районе спасатели и очевидцы подняли шестилетнего ребенка со дна канализационного коллектора.
Ребенок упал на дно колодца, когда нечаянно наступил на крышку коллектора. Мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили с шестиметровой глубины.
Техническое сооружение находится на территории игровой площадки во дворе.
Кто должен ответить за несчастный случай, расскажем в вечернем выпуске в 20 часов 45 минут на телеканале «Россия-1. Башкортостан».