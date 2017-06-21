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10:35 (мск), источник: РИА Крым

В ГИБДД Крыма рассказали подробности ДТП, где иномарка сбила на тротуаре четырех человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости (Крым). Авария с участием четырех пешеходов, двое из которых дети, произошла накануне вечером в центре крымской столицы.

По информации ГИБДД по РК, водитель автомобиля Kia Rio не пропустил ехавшего по главной дороге Peugeot, в результате чего последний выехал на тротуар и сбил людей.

«26-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь со стороны Севастопольской в направлении Караимской по улице Сергеева-Ценского, подъезжая к нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобиля Peugeot 307 под управлением 39-летней гражданки, которая двигалась по ул. Караимской со стороны Ленина в направление Козлова. В результате столкновения автомобиль Peugeot выехал за пределы проезжей части (тротуар), где допустил наезд на четырех пешеходов», — рассказали в ГИБДД.

Автомобиль выехал на тротуар и сбил четырех пешеходов в Симферополе.

В результате ДТП пострадали два ребенка и двое взрослых. У 3-летнего пешехода ушиб верхних и нижних конечностей, ссадины лба, у второго ребенка — закрытый перелом обоих костей левого предплечья с угловым смещением, ссадина колена. 33-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедренной кости, ушиб 8−11 ребра справа. У 60-летнего пешехода диагностирован разрыв почки.

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