В ГИБДД Крыма рассказали подробности ДТП, где иномарка сбила на тротуаре четырех человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости (Крым). Авария с участием четырех пешеходов, двое из которых дети, произошла накануне вечером в центре крымской столицы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости (Крым). Авария с участием четырех пешеходов, двое из которых дети, произошла накануне вечером в центре крымской столицы.
По информации ГИБДД по РК, водитель автомобиля Kia Rio не пропустил ехавшего по главной дороге Peugeot, в результате чего последний выехал на тротуар и сбил людей.
«26-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь со стороны Севастопольской в направлении Караимской по улице
Автомобиль выехал на тротуар и сбил четырех пешеходов в Симферополе.
В результате ДТП пострадали два ребенка и двое взрослых. У 3-летнего пешехода ушиб верхних и нижних конечностей, ссадины лба, у второго ребенка — закрытый перелом обоих костей левого предплечья с угловым смещением, ссадина колена. 33-летняя девушка получила закрытую