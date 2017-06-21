В ГИБДД Крыма рассказали подробности ДТП, где иномарка сбила на тротуаре четырех человек

По информации ГИБДД по РК, водитель автомобиля Kia Rio не пропустил ехавшего по главной дороге Peugeot, в результате чего последний выехал на тротуар и сбил людей.

«26-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь со стороны Севастопольской в направлении Караимской по улице Сергеева-Ценского, подъезжая к нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобиля Peugeot 307 под управлением 39-летней гражданки, которая двигалась по ул. Караимской со стороны Ленина в направление Козлова. В результате столкновения автомобиль Peugeot выехал за пределы проезжей части (тротуар), где допустил наезд на четырех пешеходов», — рассказали в ГИБДД.